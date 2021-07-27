أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يتجاوز الـ 74 دولاراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاود النفط الارتفاع حيث بدأ المستثمرون الرهان على أن تعافي الطلب العالمي سيظل كما هو على الرغم من عودة تفشي فيروس كوفيد-19، مما أدى إلى تشديد القيود على الحركة في العديد من المناطق.

خام برنت وغرب تكساس

وصعد برنت فوق 74 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيد في نيويورك بنسبة 0.3٪ لتتداول بالقرب من 72 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها يوم أمس الاثنين.

ساهم الانتعاش لدى مستهلكي الطاقة الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين، في دعم زيادة استهلاك الوقود واستنزاف المخزونات المتضخمة التي تراكمت خلال الوباء. ومع ذلك، أثار متغير دلتا سريع الانتشار بعض المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير.

سرعة نمو الطلب

وقال فيكتور شوم، نائب رئيس استشارات الطاقة لشركة IHS Markit في سنغافورة، “ستساعد معدلات التطعيم المرتفعة على تعزيز انتعاش الطلب”، مضيفًا أن سرعة نمو الطلب ستضعف في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: “نتوقع أن تنخفض أسعار النفط بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2021، بحسب بلومبرغ.

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