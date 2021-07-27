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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:27 AM
تبدأ من 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءتنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ،
المصدر : الخليج 365
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