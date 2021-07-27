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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاءٍ من المدينة المنوّرة، والربع الخالي، وعُمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:22 AM
قال: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكةامطار متفرقة.. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالهطولات اليوم
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاءٍ من المدينة المنوّرة، والربع الخالي، وعُمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.
، امطار متفرقة.. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالهطولات اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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