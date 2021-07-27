شكرا لمتابعة خبر عن الكابتن الغامدي لوالدة الطيار المختفي في الفلبين: "الأمر لم يأخذ حقه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أجاب الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، على استفسار والدة الطيار المختفي في الفلبين عبدالله الشريف، منذ أكثر من عام.

وكانت والدة عبدالله الشريف قد طلبت رأي الطيار الغامدي، بعملية اختفاء طيارة ابنها، وما هي نظريته سواء سقوط أو إخفاء أو اختطاف، قائلة: "لنفترض سقوط من ارتفاع 7000 قدم والطائرة مفللة بنزين مو المفروض انها تنفجر ويتأكد الدخان منها حتى لو إن تم السقوط هلى البحر وفي حال السقوط أليس من المفترض إرسال نداء استغاثة من الكابتن".

ومن جانبه رد الطيار الغامدي قائلا: "أنا أدعو المولى عز وجل أن يرد لك ابنك وهو في خير حال، اختفاء الطائرة ولم يوجد لها أثر شي غريب في عالم الطيران".

وأضاف: "الأمر لم يأخذ حقه من حيث البحث والإنقاذ، وحكومتنا الله يعزها ممثلة في السفاره جديرة بكشف الأسرار وعودة ابننا الغايب".

يذكر أن سفارة المملكة في الفلبين، أكدت استمرار جهودها حيال البحث عن المواطن عبدالله الشريف الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة سان خوسيه بجزيرة مندورو.

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