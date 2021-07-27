شكرا لمتابعة خبر عن مستشار في الشؤون الأمنية: السرورية "إخوانية" في صورة سلفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية محمد الهدلة، من التعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية، والسروريين، مؤكدًا أنهما وجهان لنفس العملة.

وقال الهدلة: "احذروا السرورية، فهي إخوانية في صورة سلفية، وتجدهم يندسون في أوساط طلاب العلم، ولذلك حصل خلط عند كثير من الباحثيين، وعدم التميز؛ بين السلفيين "الوطنيين" الذين يعتقدون أن الوطن وولاة الأمر عقيدة لايجوز المساس بها، والسرورية التي تتبنى عداوة الوطن، ويعتقدون رأي الخوارج وخيانة الوطن".

وأضاف: "احذروا من جماعة الاخوان المسلمين أو الانتماء لها، أو التعاطف معها، جماعة الإخوان المسلمين تتستر بالدين وتمارس مايخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، ومنذ تأسيسها لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة وإنما غايتها الوصول للحكم".

وأوضح أن الإخوان يروجون إلى أن السعودية "عميلة لأمريكا ولكن القواعد الأمريكية في المنطقة تتواجد في قطر وتركيا، ويروج الإخوان أن السعودية عميلة لإسرائيل ولكن السفارات الإسرائيلية تتواجد في الدوحة وانقرة. الإخوان لا أخلاق ولا فراسة في الخلاف" على حد قوله.

وتابع: "تتفق جماعة الإخوان في أساليب عملها مع أساليب الخوارج واليهود والمجوس من حيث خلط الدين بالسياسة، سعيًا وراء السلطة والحكم والاستيلاء على ثروات المجتمعات، والتحكم فيها وأيضا سرية العمل السياسي والإرهابي،واتباع التقية وإظهار عكس ما يبطنون من أهداف ومخططات تخريبية وهدامة".