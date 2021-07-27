عاجل | 127 شركة لخدمة المعتمرين

وتضمنت التحولات الجديدة لموسم العمرة تمكين الشركات والمؤسسات من تقديم حزمة الخدمات المقدمة للمعتمر كاملة، حيث لن يتمكن الوكيل من شرائها إلا من خلال شركات ومؤسسات العمرة السعودية، بعد أن شهد موسم 1441 و1442 أحقية شراء الوكيل الخارجي لحزمة الخدمات من المنصات الإلكترونية.
إلى ذلك أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وكلاء الرئيس العام ومساعديهم بالاستمرار في تقديم الخدمات المتميزة، وبذل الجهود خلال عودة المصلين والمعتمرين، وذلك خلال اجتماعه بهم في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد أن الرئاسة تميزت في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، حيث أدى الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بفضل جهود الوكالات والإدارات المعنية ومنسوبي الرئاسة.
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