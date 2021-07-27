عاجل | 127 شركة لخدمة المعتمرين

علمت «دوت الخليج» أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المفعلة للقيام بمهامها في خدمة المعتمرين 127 شركة حتى الآن، كما أن شركات العمرة الأخرى البالغة أكثر من 540 شركة ومؤسسة عمرة، متوقفة ويتوجب عليها استكمال إجراءات سداد مخالفات تأخر معتمريها عن المغادرة لأكثر من أربعة أيام إلى نهاية العام الهجري لعام 1441، ولا زالت تلك الشركات تنتظر حل أزمة التوقف للعودة إلى العمل بهذا الموسم.

وتضمنت التحولات الجديدة لموسم العمرة تمكين الشركات والمؤسسات من تقديم حزمة الخدمات المقدمة للمعتمر كاملة، حيث لن يتمكن الوكيل من شرائها إلا من خلال شركات ومؤسسات العمرة السعودية، بعد أن شهد موسم 1441 و1442 أحقية شراء الوكيل الخارجي لحزمة الخدمات من المنصات الإلكترونية.

إلى ذلك أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وكلاء الرئيس العام ومساعديهم بالاستمرار في تقديم الخدمات المتميزة، وبذل الجهود خلال عودة المصلين والمعتمرين، وذلك خلال اجتماعه بهم في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد أن الرئاسة تميزت في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، حيث أدى الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بفضل جهود الوكالات والإدارات المعنية ومنسوبي الرئاسة.