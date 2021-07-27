الرياض: القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي

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عاجل | 127 شركة لخدمة المعتمرين
علمت «دوت الخليج» أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المفعلة للقيام بمهامها في خدمة المعتمرين 127 شركة حتى الآن، كما أن شركات العمرة الأخرى...
القطاع السياحي السعودي يتطلع إلى 100 مليون زائر سنويا
تتسارع خطوات القطاع السياحي السعودي نحو المستقبل، فمنذ إطلاق التأشيرة السياحية من قبل الهيئة السعودية للسياحة في 2019، من خلال...
16 ساعة لاستخراج سيارة أغلقت عبّارة
استغرقت أمانة منطقة نجران ما يقارب 16 ساعة متواصلة لاستخراج سيارة عالقة داخل إحدى العبارات المخصصة لتصريف السيول بحي رجلا.وكان قد...
انطلاق مرزم الأفاعي وحقلة صامطة الأكثر أمطارا
اليوم هو الـ14 من حالة تروية المطرية، حيث يتوقع أن تستمر احتمالات هطول الأمطار المتفرقة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وأن...
400 ساعة عمل تطوعية لخدمة الحجيج
شارك متطوعو ومتطوعات النقابة العامة للسيارات بقرابة 400 ساعة عمل تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بحج هذا العام، ونقل الصورة المشرفة التي...
911 يستقبل 464 ألف مكالمة في 10 أيام
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 خلال الفترة من 1 وحتى 10 ذو الحجة 1442 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة (464.948) مكالمة وذلك حسب...
تواصل موحد لمركز المعلومات الوطني
تسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى التعاقد مع مقدم خدمات لتجهيز وتشغيل مركز تواصل موحد، لخدمة عملاء مركز...
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