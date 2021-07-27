الرياض: القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي

عاجل | 127 شركة لخدمة المعتمرين علمت «دوت الخليج» أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المفعلة للقيام بمهامها في خدمة المعتمرين 127 شركة حتى الآن، كما أن شركات العمرة الأخرى... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

القطاع السياحي السعودي يتطلع إلى 100 مليون زائر سنويا تتسارع خطوات القطاع السياحي السعودي نحو المستقبل، فمنذ إطلاق التأشيرة السياحية من قبل الهيئة السعودية للسياحة في 2019، من خلال... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

16 ساعة لاستخراج سيارة أغلقت عبّارة استغرقت أمانة منطقة نجران ما يقارب 16 ساعة متواصلة لاستخراج سيارة عالقة داخل إحدى العبارات المخصصة لتصريف السيول بحي رجلا.وكان قد... جازان قاسم الكستبان جازان قاسم الكستبان 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> انطلاق مرزم الأفاعي وحقلة صامطة الأكثر أمطارا اليوم هو الـ14 من حالة تروية المطرية، حيث يتوقع أن تستمر احتمالات هطول الأمطار المتفرقة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وأن... علي مدخلي وجازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان علي مدخلي وجازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> 400 ساعة عمل تطوعية لخدمة الحجيج شارك متطوعو ومتطوعات النقابة العامة للسيارات بقرابة 400 ساعة عمل تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بحج هذا العام، ونقل الصورة المشرفة التي... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

911 يستقبل 464 ألف مكالمة في 10 أيام تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 خلال الفترة من 1 وحتى 10 ذو الحجة 1442 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة (464.948) مكالمة وذلك حسب... جدة: محمد بن غرسان جدة: محمد بن غرسان 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

تواصل موحد لمركز المعلومات الوطني تسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى التعاقد مع مقدم خدمات لتجهيز وتشغيل مركز تواصل موحد، لخدمة عملاء مركز... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

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