16 ساعة لاستخراج سيارة أغلقت عبّارة

استغرقت أمانة منطقة نجران ما يقارب 16 ساعة متواصلة لاستخراج سيارة عالقة داخل إحدى العبارات المخصصة لتصريف السيول بحي رجلا. وكان قد تفاجأ عدد من أهالي الحي بمنطقة نجران بتواجد سيارة من نوع شاص داخل إحدى العبارات المخصصة لتصريف السيول جرفتها السيول في وقت سابق، وجاء اكتشافها بعد أن وجدوا أن السيول تخطت حاجز الطريق، وهذا ما لم يحدث مسبقا، كون مياه الأمطار والسيول تعبر من خلال العبارة، وتسبب ذلك في مداهمتها المنازل والمدارس المجاورة.



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