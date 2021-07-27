محمد الفلاح - طيران التحالف يدك تجمع للحوثيين في مأرب

الثلاثاء 27 يوليه 2021

دك طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، مواقع معسكرات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن طيران التحالف استهدف بعشر غارات جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية صرواح وغارتان على مديرية جبل مراد.

فيما استهدف طيران التحالف العربي بنحو 3 غارات مواقع عسكرية للحوثيين في مديرية رغوان وثلاث غارات على مديرية مجزر.

وأسفرت الغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى من مقاتلي مليشيا الحوثي وتدمير عددا من الآليات العسكرية للمليشيات في مختلف الجبهات بمأرب بالتزامن تداعت المليشيا الحوثية لنقل عناصرها الذي سقطوا تحت ضربات الطيران ومدفعية الجيش.