شكرا لمتابعة خبر عن الدخيل: السعودية لم تكن في حاجة قط للتطبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استنكر الكاتب السياسي خالد الدخيل، حديث المعادين للمملكة، وزعمهم أنها بحاجة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدخيل: "يتحدث البعض وكأن السعودية تحتاج التطبيع، هراء ينم عن جهل، عمر السعودية حوالي 300 سنة، ولم تكن في حاجة قط للتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف: "كل الدول تعترف بالسعودية لأنها دولة طبيعية نشأت بشكل طبيعي، لكن بعد 72 سنة من قيامها لا تزال دول كثيرة لاتعترف بإسرائيل لأنها دولة ليست طبيعية، دولة إحتلال مارقة".

يذكر أن وزارة الخارجية قد شددت على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.