«العمليات الأمنية»: عقوبة نقل مخالفي نظام أمن الحدود تصل للسجن 15 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - جدد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية التذكير، بعقوبة تسهيل دخل مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو توفير مأوى لهم.

وقال المركز – عبر تويتر– إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كانت وزارة الداخلية، أكدت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.