محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على المملكة

الثلاثاء 27 يوليه 2021

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، في بيان، هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية بعد فترة تهدئة خلال عيد الأضحى.



وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشره على "تويتر"، إن "على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار، والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء الحرب اليمنية".

وأضاف البيان: "حان الوقت للعودة إلى المفاوضات وإنهاء الصراع".

الجيش اليمني يدحر الحوثيين في مأرب

وحول التطورات الميدانية في اليمن، تخوض قوات الجيش اليمني، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش تمكنت، الاثنين، من دحر الميليشيا الحوثية من عدّة مواقع في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المركز أن الجيش ألقى القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كبّدت الميليشيا الحوثية، الأحد، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة ذاتها، وتمكنت من أسر عناصر حوثية واستعادة طقم بما عليه من عتاد إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.