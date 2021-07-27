شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مساجد تفتح أبوابها للمصلين بعد تعقيمها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 170 يوما 1898 مسجدا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها تشمل مسجدين في منطقة القصيم ومسجدا واحدا في كل من مناطق الرياض والشرقية والباحة. وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.