شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طن لحوم وأغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة جدة 800 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، في حملة على موقع بحي البغدادية، لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية. وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة م. عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن مدرسة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًا لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما جرى مصادرة كميات من الأدوات التي تستخدم لأغراض التحضير والتخزين.

وأضاف: إن الأمانة خلال الأسبوع الماضي، أتلفت 110 كجم من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب مصادرة 150 كيلو خضار وفاكهة من الباعة الجائلين. وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.