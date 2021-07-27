شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مخالفة بمتاجر الحدود الشمالية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 40 مخالفة فورية للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أنه جرى تنفيذ 625 زيارة تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع؛ بالإضافة إلى تلقي 120 بلاغا تجاريا على مستوى المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا «الفايز» جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.