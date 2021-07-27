شكرا لقرائتكم خبر عن 39 ألف منتج غذائي مخالف للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 2310 جولات ميدانية لفرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عن رصد 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وضبط 39072 منتجا غذائيا مخالفا للاشتراطات، إضافة إلى 6570 منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية السعودية

وأوضح فرع التجارة أن الجولات التي شملت محال بيع المواد الغذائية والمجمعات التجارية، ومحطات الوقود، ومحال بيع الذهب والمعادن الثمينة، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.