شكرا لقرائتكم خبر عن 1252 إصابة بكورونا.. والتعافي يتجاوز 500 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 1252 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 519395، فيما بلغت الحالات النشطة 10788 من بينها 1424 «حرجة».

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 1299 متعافيًا جديدًا يرفعون إجمالي الشفاء من الفيروس بالمملكة إلى 500428، فيما بلغ عدد الوفيات 8179 حالة بإضافة 12 حالة جديدة.

وأهابت الوزارة بالجميع سرعة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد التطعيم.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.