شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ألف مستفيد من «تأكد» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مراكز «تأكد» في الجوف خدماتها لـ 36307 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى أمس. وخصصت «الصحة» مراكز «تأكد» لمن لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا ، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق صحتي. وتوجد مراكز «تأكد» في بعض المراكز الصحية، ومسارات المركبات، علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.