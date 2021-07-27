شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال «متنقلة» للرجال والنساء بالجوف والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في منطقتي الجوف والباحة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف، أمس، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل وتستمر لمدة عشرة أيام.

وتقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة، الأحد القادم، خدماتها للرجال في معرض «عروس الباحة» المقام في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.