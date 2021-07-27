شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية للأوروغواي لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم مساعدات طبية لجمهورية الأوروغواي لمكافحة جائحة كورونا، شملت 53 جهازا للتنفس الاصطناعي و2.331.700 كمامة مخصصة للعمليات الجراحية، إضافة إلى الملابس الواقية والكمامات والقفازات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي د. رائد الحرقان، حيث سلّمها لنائب مدير المديرية العامة للرقابة على وزارة الصحة بجمهورية الأوروغواي بابلو بيكابيا في العاصمة مونتيفيديو.

وأوضح د. الحرقان أن هذه المساعدات قُدمت انطلاقا من دور المملكة الإنساني والريادي تجاه جمهورية الأوروغواي الصديقة، واستشعارا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأهمية هذه الخطوة للمساعدة في رفع المعاناة عن المواطنين المتضررين من الجائحة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي مشروع توزيع لحوم الأضاحي في ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي وعدد من المسؤولين الألبان.

وشمل التوزيع مركز رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية في كافايا وبيتشين ومدينة فلورى الساحلية، وبيت المسنين بكافايا، وقسم الرعاية الاجتماعية في بلدية روغوجينا، وإدارة السجون بمنطقتي بيتشين وروغوجينا، وأوضح السفير فيصل حفظي أن هذا المشروع يأتي امتدادا للمشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية ألبانيا، وبتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه قدم رئيس البلدية ريديان كرالي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما غير المحدود وإسهامهما بالوقوف مع الشعب الألباني في ظل الظروف المحيطة بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مؤكدا أن المملكة بلد الخير والعطاء وتقف دائما إلى جانب الشعب الألباني، وأن ما تقوم به من برامج ومشاريع إنسانية يجسد دورها الريادي في العمل الإنساني.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.