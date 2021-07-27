شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه «الأمانة» بمواصلة الجهود الرقابية والميدانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، على إيجاز عن جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية، مقدما شكره لكافة منسوبي الأمانة على جهودهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ودعا سموه، خلال استقبال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، لمواصلة الجهود واستمراريتها.

من ناحيته، أعرب م. الجبير عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لجهود الأمانة، وتوجيهاته السديدة، مؤكدا أن الأمانة تواصل جهودها التنموية والرقابية والتوعوية، بما يرفع من مستوى الخدمات ومعدلات جودة الحياة.