شكرا لقرائتكم خبر عن 300 متطوع لرفع مستوى الوعي والسلوك الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 300 متطوع ومتطوعة بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ورشة العمل التي نظمتها إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بأمانة محافظة الأحساء؛ بهدف رصد عناصر التشوه البصري في المحافظة، وذلك ضمن البرامج التطوعية المتخصصة في البيئة، من خلال المشاركة الجماعية وتوثيق الساعات التطوعية والحصول على شهادة تطوع والدعم المقدم في البرنامج التدريبي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن الورشة جاءت انطلاقًا من سعي الأمانة إلى تحسين المشهد الحضري، ومعالجة أوجه التشوه البصري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتطوع البلدي، ورفع مستوى الوعي والسلوك الحضاري؛ الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.

وأوضح أن الورشة شهدت شرح آليات وخطوات رصد وتسجيل التشوهات البصرية عبر المنصة الإلكترونية «صوتك مسموع لأمانة الأحساء»، والتي يتم من خلالها تحديد موقع عنصر التشوه، وإرفاق الصور الفوتوغرافية لذلك، وتحديد نطاق البلدية «الحي، الشارع»، ورفع البلاغ في عملية مؤتمتة بالكامل.

وأضاف بووشل: تتضمن عناصر التشوه البصري الرئيسة «إصلاح حفر الشوارع، معالجة أرصفة الطرقات، إصلاح أعمدة الإنارة، إزالة الحواجز الخرسانية، معالجة وضع حاويات النظافة، معالجة الكتابات المشوهة على الحوائط، رفع المركبات التالفة، رفع المخلّفات الإنشائية».