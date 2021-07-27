شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يباشر 19 حادثة دهس في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، 20259 مكالمة هاتفية، بلغت البلاغات الإسعافية منها 3228، بالإضافة إلى 1164 بلاغًا إسعافيًا إضافيًا، عن طريق تطبيق «أسعفني».

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أن الفرق الطبية الإسعافية قدمت الخدمة الطبية لـ3310 حالات إسعافية من هذه البلاغات، منها 233 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و19 ناتجة عن حوادث دهس و57 ناتجة عن انقلاب مركبات، و824 حالة مريض عادي مستقر، و791 حالة مرض مُعدٍ، و155 حالة نتيجة سقوط، و38 حالة نتجت عن حرائق، و4 حالات غرق، و8 حالات احتجاز، وحالة بتر، إضافةً إلى حالتين للحروق، و4 حالات ناتجة عن اختناق غص بالطعام.

وأشار إلى مباشرة 80 حالة ألم في الصدر، و100 حالة غيبوبة نقص سكر، و335 حالة إغماء، و223 حالة أزمة تنفسية، و27 حالة نزيف، و24 حالة ولادة، و6 حالات تسمم بالابتلاع، و1 حالة تسمم باللدغ، و4 حالات إصابة عمل، و44 حالة توقف قلب وتنفس، وحالة ناتجة عن استعمال آلة حادة، وحالتي إجهاد حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، و5 حالات صعق كهربائي، و15 حالة اشتباه جلطة دماغية، و3 حالات ضربة شمس، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.