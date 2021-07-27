شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة لقاح «كورونا» لمنسوبي «التعليم» في جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمنسوبي التعليم العام من الطلاب والطالبات بحاضرة الدمام «الدمام، الخبر، الظهران، القطيف»، في مركز اللقاحات بالمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ويأتي ذلك استعدادًا لعام دراسي حضوري وآمن، وضمن التكامل بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تحت عنوان «نحو بيئة تعليمية آمنة».

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية قد دعت مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية لحضور الندوة الافتراضية «استخدام تصميم التعلم المعياري لتعزيز مهارات معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية»، والتي قدمها مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية.