شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 7 أطنان أغذية فاسدة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات «إدارة الأسواق المركزية»، 7.5 طن من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك خلال الأسبوع الماضي وذلك في سوق الخضار المركزي.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن خطوات المصادرة والإتلاف تمت نظير مخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين من قبل عدد من منشآت هذا النشاط وكون ذلك يتسبب بتعفن هذه المواد وظهور علامات التلف عليها، ومن خلال الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين اتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لذا تم إتلافها، مؤكدا تطبيق الجزاءات على المنشآت المخالفة وفق «لوائح وأنظمة» وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف أن ذلك يأتي امتدادا لخطط المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للأسواق والرقابة الصحية للمنافذ ونقاط الأنشطة المهنية فيها، لافتا إلى أن تعرض الفواكه والخضار وغيرها من الأغذية لعوامل تلف بيئية متعددة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في حدوث تغيرات في الخواص الطبيعية لهذه المواد.

من ناحية أخرى، رفعت وكالة الخدمات ممثلة بإدارة الأسواق المركزية 180 رأسا من «المواشي النافقة» تم رميها عشوائيا في أنحاء متفرقة من سوق الأنعام المركزي، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية والتعقيم والتطهير للمواقع بعد رفع الحيوانات النافقة منها.