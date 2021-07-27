شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة الأمنية» تغلق وتنذر 9 منشآت بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت حملة نفذتها اللجنة الأمنية الفرعية بالمنطقة الشرقية، بمشاركة من «فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ممثلا بمكتب عمل محافظة الخبر، وصحة الشرقية، وأمانة المنطقة ممثلة ببلدية الظهران، وشرطة الظهران ممثلة بإدارة الأمن الوقائي»، على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، ١٠ مخالفات، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ووجهت الحملة إنذارات لـ ٧ منشآت تجارية، وأغلقت منشأتين بسبب مخالفتهما للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعدم تقيدهما بأنظمة وتعليمات أمانة المنطقة، وذلك خلال زيارة ٤٠ منشأة تجارية بالظهران.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، وعدم التقيد بأنظمة ولوائح الإقامة والعمل، حيث تم ضبط عامل وافد متغيب عن العمل يعمل بإحدى المنشآت بشكل مخالف وتم تسليمه للرفد الأمني، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل والمشغل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة بحقهم.

وتواصل اللجنة جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، لمراقبة مدى التزام المنشآت ومنافذ البيع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتأكد من سلامة تراخيص تلك المنافذ والإجراءات المتبعة فيها، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة لديها، والتثبت من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

يذكر أن اللجان الأمنية تم تشكيلها إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبدأت اللجنة أعمالها الرقابية الميدانية بعضوية العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار التعاون على ما يحقق المصلحة العامة، وانطلاقا من مبدأ التكامل لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود، بما يضمن تحقيق التنسيق الدائم بين الجهات.