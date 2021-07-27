شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة رقابية تضبط 40 مخالفة «احترازية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 1233 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز «940» خلال الفترة من 15- 24 يوليو، 276 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تلقت 1647 بلاغًا حول المخالفات البلدية، وذلك خلال الفترة من 18-24/07/2021.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات «940» لمعالجتها.