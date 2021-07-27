شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يبحث تعزيز التعاون مع القائمة بأعمال سفارة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونج، والقنصل العام بالإنابة في القنصلية الأمريكية بالظهران دينكا ماسك، المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة والخدمات التطويرية التي تنفذها الأمانة.

وبحث م. الجبير خلال اللقاء بمكتبه أمس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم المنطقة من المشاريع التنموية وخاصة المدن الذكية وتطويرها، والبيئة.

من جانبها، أشادت سترونج بما تشهده المنطقة الشرقية وعموم مناطق المملكة من نهضة تنموية شاملة وتطور سريع، مرحبة بأوجه التعاون المشترك فيما بينهما بما يخدم المشاريع النهضوية، وحضر اللقاء مسؤول الشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالرياض قاري راند، والوفد المرافق.