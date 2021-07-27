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محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير صحفية برازيلية إن الشباب قد اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو لاعب بوافيستا البرتغالي لمدة أربعة مواسم مقابل أكثر من مليون يورو.
وبحسب صحيفة ”uol“ البرازيلية فإن الشباب سيتعاقد مع اللاعب 24 عامًا لمدة 4 مواسم.
يُذكر أن اللاعب يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد شارك مع سبورتينغ لشبونة لمدة موسمين قبل الانتقال إلى بوافيستا في 2019، ومنه سينضم إلى الشباب الذي سيُشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
"الشباب" يقترب من التعاقد مع "باولينهو" لاعب "بوافيستا" البرتغاليمحمد السيّد الخليج 365 2021-07-26
قالت تقارير صحفية برازيلية إن الشباب قد اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو لاعب بوافيستا البرتغالي لمدة أربعة مواسم مقابل أكثر من مليون يورو.
وبحسب صحيفة ”uol“ البرازيلية فإن الشباب سيتعاقد مع اللاعب 24 عامًا لمدة 4 مواسم.
يُذكر أن اللاعب يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد شارك مع سبورتينغ لشبونة لمدة موسمين قبل الانتقال إلى بوافيستا في 2019، ومنه سينضم إلى الشباب الذي سيُشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
10:29 PM
قالت تقارير صحفية برازيلية إن الشباب قد اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو لاعب بوافيستا البرتغالي لمدة أربعة مواسم مقابل أكثر من مليون يورو.
وبحسب صحيفة ”uol“ البرازيلية فإن الشباب سيتعاقد مع اللاعب 24 عامًا لمدة 4 مواسم.
يُذكر أن اللاعب يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد شارك مع سبورتينغ لشبونة لمدة موسمين قبل الانتقال إلى بوافيستا في 2019، ومنه سينضم إلى الشباب الذي سيُشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
، "الشباب" يقترب من التعاقد مع "باولينهو" لاعب "بوافيستا" البرتغالي ،
المصدر : الخليج 365
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