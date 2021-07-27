الأرصاد: 10 مدن سعودية تسجل «الأعلى حرارة» بطقس الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل 10 مدن بالمملكة الأعلى حرارة بطقس الإثنين.

وأضاف المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 50 درجة مئوية، وتلتهما الأحساء بتسجيل 48،5 درجة مئوية.

وسجلت الدمام 48،4 ، ورفحاء 47 ، والقصيم 46 درجة مئوية، فيما سجلت كل من الرياض وينبع وعرعر وسكاكا 45 درجة مئوية.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، مع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

ووفق تقرير الأرصاد، تظل الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.