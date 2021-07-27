جامعة نجران توضح اشتراطات ومتطلبات التسجيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم الإثنين- عن بدء استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، بدءًا من الغد، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط التالي (من هنا).

وحددت جامعة نجران، الاشتراطات والمتطلبات الضرورية والأساسية اللازمة للقبول والتسجيل، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- لا يقبل الطالب إلا بعد احتساب معدله الحاصل عليه وهو 30% من القدرات العامة 30% من الاختبار التحصيلي و40% من الثانوية العامة (علمي) إذا كان يرغب الالتحاق بالسنة التحضيرية، وما عدا ذلك من التخصصات فيحسب 30% من القدرات و70% من الثانوية العامة.

- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

- ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة ، أو ما يعادلها مدة تزيد عن عامين دراسيين.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يجتاز بنجاح أي اختبار، أو مقابلة شخصية ( إن وجدت ).

- أن يكون لائقاً طبياً.

- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة، إذا كان يعمل في أي جهة حكومية، أو خاصة.

- ألا يكون قد فصل من جامعة نجران أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً أو تأديبياً.

- إذا أتضح بعد قبول الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية أو أكاديمية فيعد قبوله لاغيًا.

- أن يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة بالمستندات التي تحددها عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.

- أن لا يكون الطالب مسجلاً لدرجة جامعية أخرى في نفس الجامعة أو في جامعة أخرى أو سبق له الحصول عليها.

- يستبعد ملف الطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد لاختبارات القبول ( إن وجدت ).

- يستبعد ملف الطالب الذي يتأخر عن المقابلة الشخصية ( إن وجدت ) بدون عذر مقبول.

- يلغى قبول الطالب الذي يتأخر عن إتمام إجراءات قبوله في المواعيد المحددة من قبل الجامعة بدون عذر مقبول من عمادة القبول.

وبينّت الجامعة، أن الدبلومات العالية تشمل مجالات وتخصصات؛ الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري.

وأشارت جماعة نجران، إلى أنه يُشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، ويُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

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