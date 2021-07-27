القبض على مواطنين سرقا 3 مركبات بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم الإثنين، القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر سرقا 3 مركبات.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية المكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة 3 مركبات واستخدام بطاقات صراف كانت بداخلها في عمليات شراء من نقاط بيع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.