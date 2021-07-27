بالصور.. رئاسة شؤون الحرمين تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها

الرياض - محمد عبدالله - أقامت رئاسة شؤون الحرمين حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى, وذلك برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وعدد من وكلاء الإدارات ومساعديهم ومنسوبي الرئاسة.

واستهل الحفل بعرض مرئي يحكي جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي عملت بها الحكومة للحد من انتشار هذا الوباء، والاستعدادات الضخمة التي أعدتها في خدمة الحرمين الشريفين لكي نعم قاصدوهما بتأدية مناسكهم بيسر وأمان.

تلا ذلك كلمة لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري هنأ فيها الرئيس العام ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي بهذه المناسبة السعيدة، وأشار لاستعدادات الوكالة لاستقبال زوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط إجراءات احترازية وخدمات متميزة.

وابتدأ الخضيري كلمته بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على أن من علينا سبحانه بالنجاحات المتميزة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ, ثم رفع تهنئته لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة قدوم عيد الأضحى، ونجاح موسم حج هذا العام.

كما هنأ الوكلاء والوكلاء المساعدين ومنسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بجهودهم الجليلة التي بذلوها لإنجاح موسم الحج، وما لمسه ضيوف الرحمن من حفاوة وترحيب، سائلاً المولى أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.