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«عمالية الرياض» تنهي قرابة 700 طلب خروج نهائي في 5 أيام

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الرياض - محمد عبدالله - أنهت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال عطلة عيد الأضحى إصدار ما يقارب من 700 رخصة عمل لغرض الخروج النهائي ودراسة  370 طلب بلاغ كيدي عن العمل وتصفية مستحقات 27 متوفيًّا.

يذكر أن إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض تتولى مهام استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها وتصفية مستحقات المتوفين من العمالة بالإضافة إلى نقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، ومنح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ورغبة الوافد في الخروج النهائي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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