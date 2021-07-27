وزارة الصحة: إعطاء 25 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إعطاء أكثر من 25 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة أعلنت، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 519395 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1299 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 500428 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8179 حالة.