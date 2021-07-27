بلدية صبيا تستنفر جهودها لإزالة مخلفات الأمطار والسيول

الرياض - محمد عبدالله - استنفرت بلدية محافظة صبيا جهودها لدرء مخاطر السيول عن القرى والمواقع المتضررة وفتح الطرقات وسحب تجمعات المياه ومعالجة آثار الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وعموم محافظات منطقة جازان خلال هذه الأيام.

وقال رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تم الوقوف على مواقع تجمعات الأمطار والعمل فوراً على سحبها واتخاذ الحلول المناسبة لتصريف المياه وتسهيل الحركة المرورية بها.

كما استنفرت البلدية فرقها لفتح الطرقات وعمل تدعيم للحمايات الموجودة لدرء مخاطر السيول عن القرى والمواقع المتضررة والوقوف على جميع المواقع المتضررة من قبل المختصين لمتابعة وتقييم الوضع والعمل على معالجة الأضرار حسب الاختصاص بدعم من أمانة منطقة جازان التي حرصت على متابعة المواقع من أجل سلامة المواطنين.