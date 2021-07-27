الزعاق: موجة واحدة باقية من موجات الصيف

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إنَّ حرارة الصيف عبارة عن موجات شبه متقاربة لم يتبقَ منها إلا موجة واحدة تسمى «موجة مرخيات القلايد»

وأضاف الزعاق، أن موجات الصيف سببها منخفض الهند الموسمي ويمتد منه لسان، يتحول في مصبه الواقع بين العراق والكويت والسعودية، إلى موجات حارة جدًا يسمينها العامة «السموم» بسبب الظروف الجيوفيزيائية، وفق «العربية».

وتابع، أن موجات السموم ترتفع فيها درجات الحرارة إلى أعلى المعدلات العالمية وأسماها العرب القدامى «الوغرات»، والتي ترفع درجات الحرارة 5 درجات عن معدلاتها الطبيعية.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، مع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

ووفق تقرير الأرصاد، تظل الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.