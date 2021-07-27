شروط وخطوات تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن

الرياض - محمد عبدالله - كشفت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم، عن البدء في استقبال طلبات الإلتحاق بها بدءًا من يوم غد الثلاثاء، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

وشاركت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الامام عبدالرحمن، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، عبر عدة مواد تفاعلية تضمنت مقاطع فيديو وصور معلوماتية "إنفوجراف" شروط وضوابط التسجيل وخطوات طلب التقديم للقبول بالجامعة.

وأوضحت شؤون عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن، متطلبات وشروط قبول طلبات التقديم والتسجيل بها وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- أن يكون المتقدم سعوديًا أو غير سعودي من أم سعودية.

- يشترط لقبول المتقدم للمنحة الداخلية من غير السعوديين أو القبائل النازحة:

- أن يكون عمر المتقدم ما بين (17 - 25) سنة.

- أن يكون لدى المتقدم للمنحة الداخلية من غير السعوديين إقامة سارية المفعول وتتم المفاضلة حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم وذلك برسوم دراسية قدرها 500 ريال للوحدة الدراسية ويضاف لها ضريبة القيمة المضافة طيلة فترة دراسته في الجامعة.

- أن يكون لدى المتقدم من القبائل النازحة إقامة سارية المفعول أو اثبات مستخرج من وزارة الداخلية وتتم المفاضلة حسب المقاعد المتاحة من قبل وزارة التعليم.

- أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال خمس سنوات من العام الحالي 1441-1442هـ وبحد أقصى عام 1437-1438هـ للتقديم لسائر البرامج عدا البرامج الصحية.

- أن يكون المتقدم قد حصل على درجة باختباري (القدرات العامة والتحصيلي) من المركز الوطني للقياس والموثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسَر) وأن لا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

- ألا يكون للمتقدم سجل حالي أو سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

- ألا يكون مقيدًا أو مقبولًا في جامعة سعودية أخرى.

- أن لا يكون المتقدم غير السعودي أو من القبائل النازحة مرشحًا للقبول في أي جامعة سعودية أخرى.

- شروط خاصة بالقبول في المسارات الصحية:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

- أن يجتاز المتقدم اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع التابع للجامعة.

- أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة في العام الحالي 1441-1442هـ أو العام الماضي 1440-1441هـ

- شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون (تخصص شريعة فقط).

- الحصول على نسبة موزونة لا تقل عن %80 للدخول في المنافسة.

- اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.

كما أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU )؛ وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة كما تستقبل الطلبات أيضاً عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

اقرأ أيضًا:

10 خطوات لحجز مواعيد لقاح كورونا بجامعة الإمام

جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق عبر «MY IAU» وبوابة القبول