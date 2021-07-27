الصحة: جرعة لقاح كورونا الثانية بعد 3 أسابيع على الأقل من الأولى

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع من أخذ الجرعة الأولى.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: كم المدة بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر ؟

وقالت الوزارة، إنه حسب التوصيات الحالية، يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 519395 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1299 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 500428 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8179 حالة.