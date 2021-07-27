القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي.

تفاصيل الواقعة:

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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