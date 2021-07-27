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شكرا لقرائتكم القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27
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القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي في الرياض
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي.
تفاصيل الواقعة:
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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