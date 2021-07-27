، طريق الـ 15 تقاطعًا بمكة.. مواطنون يطالبون "الأمانة" بالتدخل ،

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اشتكى عددٌ من سكان مخططات ولي العهد " 5 , 6 , 7 , 8 “ الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ من وجود 15 تقاطعًا في الطريق المحاذي ذاته لمخططاتهم على الرغم من أن طوله يتجاوز 7 كلم.
وعزا مواطنون الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق المحاذي للمخططات؛ إلى كثرة التقاطعات؛ التي تتطلب وقوف الجهة المسؤولة وهي أمانة العاصمة المقدسة في سبيل الاستغناء عن بعضها خصوصًا أن الطريق لا يتجاوز طوله الـ 7 كيلومترات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعد استغاثة تلقتها من السكان، تلك التقاطعات؛ حيث يعمد عدد من سالكي الطريق إلى الدخول والخروج من وإلى الاتجاهين بشكل مفاجئ ما قد يتسبب ذلك في حوادث مرورية لا سمح الله.
ويرى عددٌ من سكان المخططات أن إغلاق بعض التقاطعات وترتيبها بشكل آمن؛ أمر في غاية الأهمية ولاسيما أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، فضلاً عن أنه يربط قرى جنوب مكة بالعاصمة المقدسة، كما تقع على جنباته معارض السيارات ومجمع الورش وغيرها من المعاهد المهنية.
طريق الـ 15 تقاطعًا بمكة.. مواطنون يطالبون "الأمانة" بالتدخلعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-07-27
اشتكى عددٌ من سكان مخططات ولي العهد " 5 , 6 , 7 , 8 “ الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ من وجود 15 تقاطعًا في الطريق المحاذي ذاته لمخططاتهم على الرغم من أن طوله يتجاوز 7 كلم.
وعزا مواطنون الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق المحاذي للمخططات؛ إلى كثرة التقاطعات؛ التي تتطلب وقوف الجهة المسؤولة وهي أمانة العاصمة المقدسة في سبيل الاستغناء عن بعضها خصوصًا أن الطريق لا يتجاوز طوله الـ 7 كيلومترات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعد استغاثة تلقتها من السكان، تلك التقاطعات؛ حيث يعمد عدد من سالكي الطريق إلى الدخول والخروج من وإلى الاتجاهين بشكل مفاجئ ما قد يتسبب ذلك في حوادث مرورية لا سمح الله.
ويرى عددٌ من سكان المخططات أن إغلاق بعض التقاطعات وترتيبها بشكل آمن؛ أمر في غاية الأهمية ولاسيما أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، فضلاً عن أنه يربط قرى جنوب مكة بالعاصمة المقدسة، كما تقع على جنباته معارض السيارات ومجمع الورش وغيرها من المعاهد المهنية.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:52 AM
إغلاق بعضها أمر مهم لما يشهده الطريق من كثافة مرورية عالية
اشتكى عددٌ من سكان مخططات ولي العهد " 5 , 6 , 7 , 8 “ الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ من وجود 15 تقاطعًا في الطريق المحاذي ذاته لمخططاتهم على الرغم من أن طوله يتجاوز 7 كلم.
وعزا مواطنون الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق المحاذي للمخططات؛ إلى كثرة التقاطعات؛ التي تتطلب وقوف الجهة المسؤولة وهي أمانة العاصمة المقدسة في سبيل الاستغناء عن بعضها خصوصًا أن الطريق لا يتجاوز طوله الـ 7 كيلومترات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعد استغاثة تلقتها من السكان، تلك التقاطعات؛ حيث يعمد عدد من سالكي الطريق إلى الدخول والخروج من وإلى الاتجاهين بشكل مفاجئ ما قد يتسبب ذلك في حوادث مرورية لا سمح الله.
ويرى عددٌ من سكان المخططات أن إغلاق بعض التقاطعات وترتيبها بشكل آمن؛ أمر في غاية الأهمية ولاسيما أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، فضلاً عن أنه يربط قرى جنوب مكة بالعاصمة المقدسة، كما تقع على جنباته معارض السيارات ومجمع الورش وغيرها من المعاهد المهنية.
، طريق الـ 15 تقاطعًا بمكة.. مواطنون يطالبون "الأمانة" بالتدخل ،
المصدر : الخليج 365
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