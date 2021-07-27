، جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443 هـ.
وفي التفاصيل، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد فهاد القحطاني أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية, وأن القبول في الجامعة وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية, وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1437 / 1438هـ فما فوق للتقديم لجميع البرامج, وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس, وألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة حفر الباطن, كما يجب على المتقدمين في المسار الصحي اجتياز الفحص الطبي.
وبيّن "القحطاني" أن القبول في الجامعة في برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث ستُحتسب النسب للمسار العلمي "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" والمسار الإنساني والإداري للطلاب "50 % ثانوي + 50 % قدرات" والطالبات "40 % ثانوي + 30 % قدرات + 30 % تحصيلي ".
ولفت إلى ضرورة استكمال المقبولين جميع إجراءات الترشيح إلكترونيًا، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, وأنه لن يكون هناك حاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع إجراءات إنهاء القبول إلكترونية, ويجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول، والتي أُعلن عنها مسبقًا عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة .
وأشار إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، حيث لن يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم طالما أنه خلال المدة المحددة, بل ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة، وسيخضع جميع المرشحين للمفاضلة بين المتقدمين حسب نسبهم الموزونة.
جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-27
أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443 هـ.
وفي التفاصيل، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد فهاد القحطاني أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية, وأن القبول في الجامعة وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية, وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1437 / 1438هـ فما فوق للتقديم لجميع البرامج, وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس, وألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة حفر الباطن, كما يجب على المتقدمين في المسار الصحي اجتياز الفحص الطبي.
وبيّن "القحطاني" أن القبول في الجامعة في برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث ستُحتسب النسب للمسار العلمي "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" والمسار الإنساني والإداري للطلاب "50 % ثانوي + 50 % قدرات" والطالبات "40 % ثانوي + 30 % قدرات + 30 % تحصيلي ".
ولفت إلى ضرورة استكمال المقبولين جميع إجراءات الترشيح إلكترونيًا، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, وأنه لن يكون هناك حاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع إجراءات إنهاء القبول إلكترونية, ويجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول، والتي أُعلن عنها مسبقًا عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة .
وأشار إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، حيث لن يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم طالما أنه خلال المدة المحددة, بل ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة، وسيخضع جميع المرشحين للمفاضلة بين المتقدمين حسب نسبهم الموزونة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:35 AM
"القحطاني": جميع طلبات الالتحاق إلكترونيةً وفق الشروط المعلنة
أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443 هـ.
وفي التفاصيل، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد فهاد القحطاني أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية, وأن القبول في الجامعة وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية, وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1437 / 1438هـ فما فوق للتقديم لجميع البرامج, وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس, وألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة حفر الباطن, كما يجب على المتقدمين في المسار الصحي اجتياز الفحص الطبي.
وبيّن "القحطاني" أن القبول في الجامعة في برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث ستُحتسب النسب للمسار العلمي "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" والمسار الإنساني والإداري للطلاب "50 % ثانوي + 50 % قدرات" والطالبات "40 % ثانوي + 30 % قدرات + 30 % تحصيلي ".
ولفت إلى ضرورة استكمال المقبولين جميع إجراءات الترشيح إلكترونيًا، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, وأنه لن يكون هناك حاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع إجراءات إنهاء القبول إلكترونية, ويجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول، والتي أُعلن عنها مسبقًا عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة .
وأشار إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، حيث لن يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم طالما أنه خلال المدة المحددة, بل ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة، وسيخضع جميع المرشحين للمفاضلة بين المتقدمين حسب نسبهم الموزونة.
، جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.