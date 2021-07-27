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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولحكومة السعودية على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.
وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع المجلس اليوم بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، التي أسهمت في تأمين سُبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي السعودية خير الجزاء.
بعد نجاح موسم الحج.. "الوزراء الكويتي" يعرب عن خالص شكره وتقديره للسعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-26
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولحكومة السعودية على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.
وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع المجلس اليوم بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، التي أسهمت في تأمين سُبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي السعودية خير الجزاء.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:54 PM
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
01:00 AM
"الصباح" أشاد بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة بضيوف الرحمن
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولحكومة السعودية على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.
وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع المجلس اليوم بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، التي أسهمت في تأمين سُبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي السعودية خير الجزاء.
، بعد نجاح موسم الحج.. "الوزراء الكويتي" يعرب عن خالص شكره وتقديره للسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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