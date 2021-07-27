محمد بن مسعود - الدمام - قام بتصويره ونشره عبر شبكات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 12:44 AM قام بتصويره ونشره عبر شبكات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة شرطة الرياض: القبض على مواطن تعمَّد إتلاف جهاز رصد آلي شرطة الرياض: القبض على مواطن تعمَّد إتلاف جهاز رصد آلي صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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