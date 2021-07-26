شكرا لقرائتكم خبر عن قادمين من إندونيسيا.. 80 مواطنا يحطون رحالهم بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الرحلة الأولى للخطوط السعودية القادمة من إندونيسيا وعلى متنها 80 مواطنا، عصر أمس، إلى مطار جدة، وذلك بعد قرار تعليق السفر بسبب انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا «كوفيد-19».

وانطلقت الطائرة الساعة 10:45 صباحا بتوقيت جاكرتا من مطار سوهارتو وعلى متنها 80 مواطنا، وحطت بمطار الملك عبدالعزيز بجدة في الرابعة عصرا.

الاشتراطات الوقائية

وأوضح سفير المملكة لدى جاكرتا عصام الثقفي، أنه بحسب مسافرين سابقين إلى المملكة من إندونيسيا، فإن القادمين سيخضعون لحجر منزلي، وهذا أمر بطبيعة الحال يعود تقديره للجهات المختصة في المملكة، وقد يتغير من وقت لآخر وفق ما تراه تلك الجهات.

وبين «الثقفي» أن السفارة وجميع المكاتب والملحقيات التابعة لها تعمل على تطبيق البروتوكولات والاحترازات الصحية المقررة من السلطات الإندونسية من حيث ساعات العمل وحجم العاملين في المكاتب ونسبتهم من مجموع الموظفين وكذلك من يتطلب عملهم من المنازل سواء كانوا موظفين رسميين أم محليين، كما يتم تطبيق ما يردنا من توجيهات من وزارة الخارجية في المملكة بهذا الخصوص.

وبدأ المواطنون غير المحصنين الخضوع لاشتراطات الحجر المنزلي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص PCR بعد نهاية اليوم الخامس.

إصابات كوروناوكان السفير الثقفي، قد كشف عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا «المتحور» بين المواطنين السعوديين إلى 6 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة.

وقال «الثقفي» إن 6 مواطنين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، من أصل 12 مصابا، وبقية الحالات المصابة موزعة بالمستشفيات الإندونيسية منهم 4 في وضع صحي مستقر. وأوضح أنه منذ صدور قرار منع السفر إلى إندونيسيا بدأت السفارة في التواصل مع المواطنين والمقيمين والزائرين، وعددهم 200 مواطن، لترتيب عودتهم إلى المملكة، عبر رحلتين، مشيرا إلى أن الرحلة الثانية ستكون في الأول من أغسطس.

منع السفروكانت وزارة الداخلية أعلنت عن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.