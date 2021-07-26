شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 20 كم.. انطلاق المرحلة الثانية لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أمس، أعمال المرحلة الثانية من المراحل الخمس لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران»، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى «20 كم» والتي انطلقت 2 يوليو الجاري.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي أن فرع الوزارة انتهى من أعمال المرحلة الأولى لإصلاح طريق الجبيل - الظهران، وبدأ يوم أمس الإثنين، بأعمال المرحلة الثانية، وذلك من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، وينتهي العمل 3 محرم عام 1443هـ. وسيكون الطريق البديل لمخرج حي الشعلة هو طريق النعمان بن مالك من داخل الحي وصولًا إلى طريق بقيق/ المينا والالتفاف من جسر أرامكو.

ولفت إلى أن وزارة النقل بدأت أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران - الجبيل الرئيسي لأربعة مسارات مع إصلاح طريق الخدمة من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كم، منوهًا إلى أن الإغلاق سيكون جزئيًا على مسار وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل.

وأشار إلى أن العمل بالمرحلة الأولى المنتهية بدأ من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة، متابعًا أن المرحلة الثالثة من العمل ستكون من تقاطع جسر الملك خالد إلى تقاطع طريق الرياض، وسيتم إغلاق جسر الملك خالد للمتجه جنوب طريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو العودة لطريق الأمير نايف، ومن ثم الدخول لطريق الملك فهد والدوران من تقاطع عمر بن الخطاب والمواصلة على طريق الخدمة. مضيفًا إن المرحلة الرابعة من العمل ستكون من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد، حيث سيتم إغلاق المداخل لطريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو الالتفاف من تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والعودة لطريق الخدمة.

وبيّن أن تنفيذ الأعمال سيكون على عدة مراحل؛ للحد من الكثافة المرورية العالية على الطريق الرئيسي، ثم الانتقال إلى طرق الخدمة، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة والخامسة ستكون من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود، وسيتم إغلاق إشارة الشارع الخامس عشر، وسيكون الطريق البديل لدخول الشارع الخامس عشر شرق هو العودة لطريق عمر بن الخطاب ودخول طريق الملك سعود ومن ثم الخروج لطريق الجبيل.