شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمليات ناجحة.. ضحية حريق الأردن يغادر المستشفى قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر خاص في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن عن متابعة السفارة والجهات الرسمية ذات العلاقة في عمان حالة مواطن سعودي «18 عاما» من ذوي الإعاقة أصيب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في منطقة أسفل البطن والأعضاء التناسلية، في حادث وقع بأحد مراكز الإيواء في الأردن قبل أشهر.

اطلاع ومتابعة

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع ”الخليج 365” إن سفارة المملكة لدى الأردن على اطلاع بالحادث منذ وقوعه، وتتابع الموضوع وسير إجراءات التحقيق، وإنها أوكلت محاميا لذلك، وسهلت دخول ذوي المصاب للمملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الحظر إثر جائحة كورونا، بالإضافة إلى القيام بما يلزم لعلاج المصاب، مشيرة إلى إجراء عدة عمليات ناجحة للمواطن ووضعه الصحي الآن أصبح مطمئنا وسيغادر المستشفى قريبا.

إعادة التحقيق

وأكد المصدر أن وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن المفلح يشرف على الحادث بشكل مباشر، وأصدر قراره بإيقاف عمل المركز، وطالب بإعادة التحقيق في الحادث، للوقوف على الملابسات والحيثيات بشكل دقيق، موضحا أن سفارة المملكة لدى الأردن على اطلاع بإجراءات التحقيق، وأن الشخص المتهم بالإهمال في مركز الإيواء تم كف يده منذ وقوع الحادث.

نفقة الدولة

ولفت المصدر إلى وجود عدة أقوال في الحادث وما خرج للعلن هو رأي طرف واحد فقط، وأن هناك عدة إفادات في التحقيق، لافتا إلى الاهتمام بالموضوع منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة وعلى أعلى المستويات الرسمية بالأردن وبإشراف مباشر من وزير التنمية الاجتماعية شخصيا. وأضاف أن المواطن يتلقى العلاج في المستشفى على نفقة الدولة، وهو مواطن سعودي من ذوي الإعاقة العقلية تم إلحاقه بالبعثة الدراسية الحكومية في أحد مراكز الإيواء الذي اختاره ذووه، وهو مركز يخضع للمراقبة بالكاميرات التي تم الرجوع إليها في التحقيق.

زيارة اطمئنان

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري قد زار مؤخرا المواطن السعودي المبتعث، الذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات بالعاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله مدير عام المستشفى والملحق الثقافي د. عيسى الرميح. واطمأن السفير على حالة المواطن الصحية، والتقى بوالدته، واستمع لإيجاز من الكادر الطبي المشرف على حالته، متمنيا للمواطن الشفاء العاجل.