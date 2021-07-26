السديس يشارك في توزيع الهدايا على المعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قام الشيخ السديس وبمشاركة عدد من الوكلاء والمسؤولين بتوزيع الهداية لقاصدي بيت الله الحرام من معتمرين وزوار.

حسن استقبال المعتمرين:

وأكد السديس أن التعاليم الإسلامية نصت على حسن استقبال المعتمرين وإكرامهم والتعامل معهم باللين والابتسامة؛ إذ إن الله تبارك وتعالى ومنّه قد خص أبناء هذه الديار المقدسة والتي تحمل على عاتقها المسؤولية الريادية بخدمة بيت الله الحرام وقاصدوه وهذه ما تصبو له هذه الحملة التي منَّ الله علينا بتقديمها للمعتمرين والمصلين.

وشدد على جميع الوكالات والإدارات التابعة لها بحسن الاستقبال وبذل الجهود التي تساهم في نجاح هذه الحملة المباركة والسير على خطاها وأهدافها لتحقيق ما يتطلع له ولاة الأمر، داعيًا الله أن يكلل تلك الجهود التوفيق والنجاح والسداد.



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