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إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة

ابتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو

متابعات الخليج 365 - جدة

أكدت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع أمانة المحافظة، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة.

موعد الإغلاق: 

وأوضح المرور، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن ذلك سيكون ابتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا؛ وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة.

إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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