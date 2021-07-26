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شكرا لقرائتكم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة
ابتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو
متابعات الخليج 365 - جدة
أكدت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع أمانة المحافظة، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة.
موعد الإغلاق:
وأوضح المرور، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن ذلك سيكون ابتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا؛ وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة.
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