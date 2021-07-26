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تحديث جديد على آيفون برقم iOS 14.7.1 وهذه مزاياه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

تحديث جديد على آيفون برقم iOS 14.7.1 وهذه مزاياه

يوفر للمستخدمين تحديثات أمنية مهمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد إلى آيفون برقم iOS 14.7.1 يحتوي على إصلاحات وتحديثات أمنية مهمة، ناصحًا المستخدمين بالتحديث.

مزايا التحديث: 

ويعمل التحديث الجديد لـ آيفون على إصلاح مشكلة مع بعض أنواع آيفون المزودة بـ Touch ID عند فتح “أبل ووتش”، ويوفر كذلك تحديثات أمنية مهمة.

تحديث جديد على آيفون برقم iOS 14.7.1 وهذه مزاياه - متابعات الخليج 365
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