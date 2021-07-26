تحديث جديد على آيفون برقم iOS 14.7.1 وهذه مزاياه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد إلى آيفون برقم iOS 14.7.1 يحتوي على إصلاحات وتحديثات أمنية مهمة، ناصحًا المستخدمين بالتحديث.

مزايا التحديث:

ويعمل التحديث الجديد لـ آيفون على إصلاح مشكلة مع بعض أنواع آيفون المزودة بـ Touch ID عند فتح “أبل ووتش”، ويوفر كذلك تحديثات أمنية مهمة.



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