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شكرا لقرائتكم تحديث جديد على آيفون برقم iOS 14.7.1 وهذه مزاياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
تحديث جديد على آيفون برقم iOS 14.7.1 وهذه مزاياه
يوفر للمستخدمين تحديثات أمنية مهمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد إلى آيفون برقم iOS 14.7.1 يحتوي على إصلاحات وتحديثات أمنية مهمة، ناصحًا المستخدمين بالتحديث.
مزايا التحديث:
ويعمل التحديث الجديد لـ آيفون على إصلاح مشكلة مع بعض أنواع آيفون المزودة بـ Touch ID عند فتح “أبل ووتش”، ويوفر كذلك تحديثات أمنية مهمة.
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